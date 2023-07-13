Пока вы спали: Лавров об угрозе в ядерной сфере и срочное заседание Совбеза ООН

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Лавров приравнял факт появления самолетов F-16 у Украины к угрозе в ядерной сфере

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Передача Украине F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, Москва информировала Вашингтон, Париж и Лондон (являются ядерными странами), что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Отмечается, что российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый F-16 под доставку ядерных вооружений или нет.

Как отметил глава российской дипломатии, Запад принимает действия, которые вновь вынуждают РФ указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой.

Совбез ООН объявил о срочном заседании на фоне пуска ракеты КНДР

13 июля Совет Безопасности ООН проведет в срочном режиме заседание из-за пуска ракеты со стороны Пхеньяна, сообщает РИА Новости.

КНДР провела четвертое испытание межконтинентальной баллистической ракеты в 2023 году. Это нарушает резолюции международной организации.

В последний раз Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты 12 июля. Она приземлилась в 270 километрах к западу от Японии.

Байден продлил режим санкций за задержание американцев в других странах

Глава Белого дома Джо Байден решил продлить на один год режим чрезвычайного положения и срок действия некоторых санкций, в том числе в отношении ФСБ России, в связи с арестом сограждан за рубежом, сообщает ТАСС.

Администрация США на основании указа в апреле 2023 года ввела ограничения якобы «за неправомерное задержание американских граждан» против ФСБ России и разведки иранского Корпуса стражей исламской революции, включая четырех представителей ее командования. Санкции направлены против «субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев».

Документ предполагает введение санкций «против тех, кто несет ответственность» за случаи неправомерного, с точки зрения Соединенных Штатов, задержания за рубежом американских граждан.

СМИ сообщили о взрывах в Борисполе и Киеве

Взрывы прогремели в Киеве и соседнем Борисполе, сообщает ТАСС.

Работают силы противовоздушной обороны. В настоящий момент почти на всей территории бывшей советской республики объявлена тревога о воздушном нападении.

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.

Лукашенко подписал закон о присоединении Минска к договорам в рамках ШОС

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о присоединении Минска к международным договорам в рамках ШОС, сообщает РИА Новости.

Закон предписывает присоединение к ряду договоров, подписанных странами-участницами организации. Речь идет о Хартии Шанхайской организации сотрудничества, о Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также о соглашении между государствами – членами ШОС о региональной антитеррористической структуре.