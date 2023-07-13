США обвинили в попытке объединить страны НАТО против Китая с помощью Украины

Вашингтон пытается объединить часть стран-членов НАТО против Китая , заявил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

По словам эксперта, некоторые страны альянса сомневаются в необходимости вступления Украины в блок из-за возможной для нее угрозы. Руководство США, в свою очередь, идет им на уступки. Так, отметил Лиянь, поддерживая тех, кто выступает против членства Киева в НАТО, американские власти рассчитывают, что взамен эти страны объединяться в позиции по Китаю.