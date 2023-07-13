Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО дорогой к войне с Россией

Кандидат на пост лидера Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший выступил против возможного приема Украины в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Политик считает данный шаг ненужной провокацией и путем к открытой войне с Россией. Он также не исключил ядерную войну из-за этого. По мнению кандидата в президенты, сегодня необходимо работать над деэскалацией конфликта, целью которой будет «мир путем переговоров, который уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон».