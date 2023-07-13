В столице Турции спрогнозировали мощное землетрясение

В Стамбуле и в регионе Мраморного моря ожидает мощное землетрясение магнитудой выше семи. Такие прогнозы озвучил член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

По его словам, землетрясение почувствуют семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек. Эйидоган считает, что катастрофа будет масштабной.

Масштабное землетрясение в Турции произошло в феврале 2023 года. По информации вице-президента страны Фуата Октайя,.тогда погибло почти 49,6 тысячи человек. Сообщалось, что землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле.