Байден продлил режим ЧП в США из-за незаконно удерживаемых в мире американцев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами. Об этом говорится в опубликованном документе главы государства.

— Я продлеваю на один год национальное чрезвычайное положение, которое было провозглашено исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за границей граждан США, — сказано в документе.

12 июля Джо Байден заявил по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее. Кроме того, в его речи прозвучал тезис о консолидации членов Североатлантического альянса. По словам главы государства, сегодня западный военно-политический блок «силен и заряжен как никогда в истории».