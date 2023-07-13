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NYT рассказала об угрозах Зеленского не явиться на первое заседание Совета Украина – НАТО

Во вторник вечером украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета УкраинаНАТО, сообщили СМИ со ссылкой на неназванного чиновника.

СМИ сообщили об угрозах Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе
© globallookpress.com

Однако в среду Зеленский «смягчил свои публичные высказывания», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Зеленский оценил итоги саммита НАТО

Напомним, в Вильнюсе прошло первое заседание Совета Украина – НАТО. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон. Зеленский выражал недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс.

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