СМИ сообщили об угрозах Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

NYT рассказала об угрозах Зеленского не явиться на первое заседание Совета Украина – НАТО
Во вторник вечером украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина – НАТО, сообщили СМИ со ссылкой на неназванного чиновника.
Однако в среду Зеленский «смягчил свои публичные высказывания», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, в Вильнюсе прошло первое заседание Совета Украина – НАТО. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон. Зеленский выражал недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс.