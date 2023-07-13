СМИ сообщили об угрозах Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

Во вторник вечером украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина – НАТО, сообщили СМИ со ссылкой на неназванного чиновника.

Однако в среду Зеленский «смягчил свои публичные высказывания», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.