В Вашингтоне водитель насмерть сбил человека рядом с Белым домом
Возле Белого дома в Вашингтоне водитель сбил человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретную службу США, от которой шофер пытался скрыться.
Сотрудники службы пытались остановить автомобиль с истекшей регистрацией. Мужчина показал, что намерен остановить транспортное средство, но затем набрал скорость, проехав на красный сигнал светофора. При этом злоумышленник сбил пешеходов, переходивших дорогу. Одного из пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. В больнице он скончался от полученных травм.
Место происшествия находится вблизи от американской администрации, прилегая к окружающему охраняемую зону забору. Также рядом находится территория Национальной аллеи, где обычно много туристов, осматривающих достопримечательности.
В настоящее время спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие водителя ищут правоохранительные органы, отмечает Секретная служба.