В Вашингтоне водитель насмерть сбил человека рядом с Белым домом

Возле Белого дома в Вашингтоне водитель сбил человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретную службу США, от которой шофер пытался скрыться.

Сотрудники службы пытались остановить автомобиль с истекшей регистрацией. Мужчина показал, что намерен остановить транспортное средство, но затем набрал скорость, проехав на красный сигнал светофора. При этом злоумышленник сбил пешеходов, переходивших дорогу. Одного из пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. В больнице он скончался от полученных травм.