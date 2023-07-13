В Британии прокомментировали поведение Зеленского на саммите НАТО

По мнению Саббаха, когда украинский лидер прибыл на саммит альянса, «было ясно, что необходима некоторая перенастройка, чтобы разочарование не переросло в ссору». В частности, омрачить саммит могло заявление Зеленского о решении НАТО по Украине. Однако поведение президента Украины «не осталось незамеченным» лидерами Запада, которые оказали «значительную помощь» украинской стороне.