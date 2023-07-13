СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Взрывы произошли в административном центре Кировоградской области Украины городе Кропивницком (ранее Кировоград). Об этом сообщает агентство РБК-Украина, не приводя подробностей.

В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.