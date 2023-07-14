Сын Байдена пытался помочь украинскому бизнесмену получить визу США

В период с 2014 по 2016 годы Хантер Байден, сын президента США, и его деловые партнеры предпринимали усилия по содействию одному из основателей украинской энергетической компании Burisma Holdings Николаю Злочевскому в получении американской въездной визы. Информацию об этом раскрыл информационный портал The Daily Caller, информирует ТАСС.

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В публикации отмечается, что журналисты этого портала просмотрели электронные письма с ноутбука Хантера Байдена, которые, предположительно, подтверждают “согласованные попытки получить визу для Злочевского в то время, когда украинские власти проводили расследование в отношении его по делу о коррупции”. В 2014 году Государственный департамент отменил визу Злочевского.

Республиканцы в Конгрессе США ранее заявляли, что Федеральное бюро расследований (ФБР) располагает документами, которые могут подтвердить причастность текущего президента США Джо Байдена и его семьи к взяточничеству.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), которая ранее ознакомилась с этими документами наряду с другими законодателями, заявила The Daily Caller, что они относятся к Злочевскому. Он, предположительно, обсуждал с одним из информаторов ФБР предложение взятки в размере 10 миллионов долларов для Байденов.