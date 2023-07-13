Совбез ООН объявил о срочном заседании на фоне пуска ракеты КНДР

Совет безопасности ООН проведет срочное заседание после последнего пуска ракеты со стороны Пхеньяна, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство Великобритании при международной организации.

Оно состоится 13 июля. Отмечается, что КНДР провела четвертое испытание межконтинентальной баллистической ракеты в 2023 году. Это нарушает резолюции СБ ООН.

В последний раз Северная Корея запустила баллистическую ракету 12 июля. Она приземлилась в 270 километрах к западу от Японии.