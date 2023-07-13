Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии

Глава Франции Макрон возразил против открытия офиса связи НАТО в Японии
Президент Франции Эммануэль Макрон возразил против планируемого открытия офиса связи НАТО в Японии. Соответствующее заявление было сделано политиком на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Общаясь с журналистами, политик подчеркнул, что НАТО нужно поддерживать партнерские отношения со странами других регионов, в том числе, Индо-Тихоокеанского, для решения важных проблем безопасности, также, как и в Африке, а также на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
"НАТО остается Организацией Североатлантического договора. Индо-Тихоокеанский регион - это не Северная Атлантика", - заявил Макрон.
При этом глава Франции указал на опасность "возникновения впечатления" того, что НАТО стремится "в каком-то смысле расширить область конфронтации".
"Сейчас неподходящий момент, и мы здесь не для этого", - подчеркнул Макрон.
Ранее миссия КНР при Евросоюзе обвинила Вашингтон в преднамеренной дискредитации политики Пекина после публикации коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Среди прочего, китайские дипломаты указали на то, что НАТО "вмешивается в происходящее за пределами своих границ, инициируя конфронтацию". До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает Китай как противника.