Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии

Президент Франции Эммануэль Макрон возразил против планируемого открытия офиса связи НАТО в Японии. Соответствующее заявление было сделано политиком на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Общаясь с журналистами, политик подчеркнул, что НАТО нужно поддерживать партнерские отношения со странами других регионов, в том числе, Индо-Тихоокеанского, для решения важных проблем безопасности, также, как и в Африке, а также на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.