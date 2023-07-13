Байден провел в Вильнюсе встречу с Тихановской

Президент США Джо Байден провел в среду перед вылетом из Вильнюса встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявили журналистам в Белом доме.

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Как отмечается в сообщении, Байден "встретился с лидером демократической оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов защите и соблюдению прав человека, включая свободу слова и проведение свободных и честных выборов в Белоруссии".

Байден также встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Он отметил "прочность двусторонних отношений" между странами и заверил собеседницу в готовности США "защищать каждый дюйм территории НАТО".