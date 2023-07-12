Байден снова перепутал Россию с Украиной

Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал страны. В своей речи по итогам саммита НАТО в Литве он предложил России прекратить атаки на Россию. Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе выступления Байден заметил, что Россия могла бы закончить военный конфликт за один день, если бы вывела свои войска и прекратила «атаки на российскую территорию».

Через некоторое время глава Соединенных Штатов осознал свою ошибку и пояснил, что имел в виду украинские территории.

Ранее в среду, 12 июля, Байден в шутку заявил, что может принять Украину в НАТО за 80 минут, а затем, также забавы ради, побежал по сцене за украинским лидером Владимиром Зеленским.