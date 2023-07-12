ФБР расследует дело о найденных у Байдена секретных документах

«У нас есть работающие по данному делу агенты ФБР, они занимаются этим очень активно и настойчиво. Я не согласен с вашей формулировкой касательно "двойных стандартов" – очевидно, у нас есть лишь один стандарт, и мы намерены устанавливать факты вне зависимости от того, к чему они приведут и кому они не понравятся», – заявил он.