ФБР расследует дело о найденных у Байдена секретных документах
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что ведомство «активно и настойчиво» расследует дело о найденных у президента страны Джо Байдена секретных документах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Рэй сделал во время слушаний в Палате представителей Конгресса США.
«У нас есть работающие по данному делу агенты ФБР, они занимаются этим очень активно и настойчиво. Я не согласен с вашей формулировкой касательно "двойных стандартов" – очевидно, у нас есть лишь один стандарт, и мы намерены устанавливать факты вне зависимости от того, к чему они приведут и кому они не понравятся», – заявил он.
В январе 2023 года в офисе Джо Байдена в аналитическом центре Вашингтона обнаружили документы с засекреченной информацией по Украине, Ирану и Великобритании. Уже через несколько дней ещё одну пачку секретных документов нашли в частном гараже Байдена в городе Уилмингтон. При этом сам Байден отказался от прозрачного расследования этого инцидента.