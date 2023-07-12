Байден оценил важность вопроса Крыма

Вопрос Крыма важен, однако существуют другие проблемы, связанные с Украиной, которые необходимо решать. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

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Об этом политик заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает вероятность «решения вопроса Крыма».

«Крым является важным, но есть гораздо больше [вопросов], с которыми необходимо иметь дело», — отметил Байден.