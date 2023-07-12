$90.63+0.1299.89+0.21

Байден оценил важность вопроса Крыма

Вопрос Крыма важен, однако существуют другие проблемы, связанные с Украиной, которые необходимо решать. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

Байден оценил важность вопроса Крыма
© Lenta.ru

Об этом политик заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает вероятность «решения вопроса Крыма».

«Крым является важным, но есть гораздо больше [вопросов], с которыми необходимо иметь дело», — отметил Байден.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока Крым остается территорией России, конфликт не закончен. Он подчеркнул, что не может представить республику без полуострова.

4
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости