Байден оценил важность вопроса Крыма
Вопрос Крыма важен, однако существуют другие проблемы, связанные с Украиной, которые необходимо решать. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.
Об этом политик заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает вероятность «решения вопроса Крыма».
«Крым является важным, но есть гораздо больше [вопросов], с которыми необходимо иметь дело», — отметил Байден.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока Крым остается территорией России, конфликт не закончен. Он подчеркнул, что не может представить республику без полуострова.
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