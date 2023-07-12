Украинцы предложили Джонни Деппу $370 тыс. за отмену поездки в Россию

Украинские пользователи Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) призвали актера и музыканта Джонни Деппа отменить поездку в Россию. Они заявили, что компенсируют ему издержки упущенных возможностей в размере $370 тыс. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее в СМИ появились публикации о возможной поездке Деппа в Россию. В ходе турне основатель группы Hollywood Vampires намеревался посетить города Калининградской области и записать песню с популярной российской группой. За участие в записи трека ему был предложен гонорар в размере $370 тыс.

Эти материалы вызвали различные чувства у украинских поклонников актера.

Под нейтральным, никак не связанным с Россией постом в соцсети, в котором упоминался Депп, фанаты оставили большое количество комментариев, как гневных, обвинительных, так и жалобных.

Кроме того, они пообещали организовать сбор на то, чтобы компенсировать музыканту упущенную прибыль. По их словам, «украинцы собирают донаты очень быстро».

Композитор Максим Лисов заметил, что соглашение с актером пока не подписано, четкой информации о его приезде в Россию и участии в записи трека пока нет.

Мария, PR-менеджер группы «ЯМОРЕ» рассказала, в свою очередь, что визит с высокой долей вероятности состоится в октябре 2023 года.