Число голодающих в мире увеличилось на 122 млн человек

Специалисты ООН исследовали положение дел на планете в сфере продовольственной безопасности. По их данным, число голодающих жителей Земли выросло на 122 млн с 2019 года. Доклад опубликован на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Авторы доклада сообщили, что в 2022 году с голодом столкнулись от 691 до 783 млн человек. Среднее значение составило 735 млн.

По их данным, это на 122 млн человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.

Резкий рост в 2020-2022 годах числа голодающих вызван повторяющимися погодными потрясениями (засухами, наводнениями, пожарами), пандемией COVID-19 и различными крупными конфликтами, пояснили аналитики.

Исследователи отметили, что если не удастся исправить ситуацию, то покончить с голодом на планете к 2030 году не удастся.