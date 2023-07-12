ООН: число голодающих в мире увеличилось на 122 млн человек
Специалисты ООН исследовали положение дел на планете в сфере продовольственной безопасности. По их данным, число голодающих жителей Земли выросло на 122 млн с 2019 года. Доклад опубликован на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Авторы доклада сообщили, что в 2022 году с голодом столкнулись от 691 до 783 млн человек. Среднее значение составило 735 млн.
По их данным, это на 122 млн человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.
Резкий рост в 2020-2022 годах числа голодающих вызван повторяющимися погодными потрясениями (засухами, наводнениями, пожарами), пандемией COVID-19 и различными крупными конфликтами, пояснили аналитики.
Исследователи отметили, что если не удастся исправить ситуацию, то покончить с голодом на планете к 2030 году не удастся.
Прогресс в борьбе с голодом в прошлом году наблюдался в Латинской Америке и Азии. Вместе с тем, в Западной Азии, Карибском бассейне и во всех субрегионах Африки ситуация значительно ухудшилась, резюмировали эксперты.