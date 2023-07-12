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Литва расследует деятельность хакеров, получивших доступ к информации НАТО

Представитель департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верницкайте заявила, что ведомство расследует деятельность хакеров, которые могли получить доступ к секретным данным о саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

Литва расследует деятельность хакеров, получивших доступ к информации НАТО
© globallookpress.com

«Ситуация нам известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими инстанциями», – заявила Верницкайте.

При этом ранее в сети появилась информация о том, что группа хакеров смогла украсть секретные данные о саммите НАТО – информацию об охране участников саммита, фамилии ответственных за безопасность, а также маршрутах передвижения делегаций.

Ранее появилась информация, что хакерам из Китая удалось взломать почтовые ящики в США через Microsoft Cloud.

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