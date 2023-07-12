СМИ: глава МИД Украины посетит Пакистан

До этого министр иностранных дел Украины заявил, что США сыграли решающую роль в обсуждении приглашения его страны в НАТО. Как отметил глава украинского МИД, на саммите НАТО в Вильнюсе были приняты некоторые очень важные решения, которые делают путь Украины к альянсу короче, однако украинскую сторону разочаровала слишком общая формулировка по приглашению и отсутствие «четкого индикатора», когда страна получит приглашение стать членом военного блока. Он подчеркнул, что США и Германия являются наиболее консервативно настроенными союзниками Украины по вопросу ее членства в альянсе.