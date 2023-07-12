В Иране заявили, что США жертвуют народом Украины
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США готовы жертвовать народом Украины ради обогащения своих оружейных компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Интересы военно-промышленного комплекса Запада заложены в продолжении войны на Украине, а это требует жертв украинского народа», – заявил он.
Он также добавил, что текущее положение Украины доказывает «продолжение колониальных и грабительских идей Запада». Кроме того, верховный лидер Ирана заявил, что на сегодняшний день Запад наиболее в уязвимом положении, чем когда-либо.
Ранее МИД Ирана вызвал российского посла, чтобы выразить протест из-за заявления Москвы об островах в Персидском заливе.
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