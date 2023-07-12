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В Иране заявили, что США жертвуют народом Украины

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США готовы жертвовать народом Украины ради обогащения своих оружейных компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Иране заявили, что США жертвуют народом Украины
© globallookpress.com

«Интересы военно-промышленного комплекса Запада заложены в продолжении войны на Украине, а это требует жертв украинского народа», – заявил он.

Он также добавил, что текущее положение Украины доказывает «продолжение колониальных и грабительских идей Запада». Кроме того, верховный лидер Ирана заявил, что на сегодняшний день Запад наиболее в уязвимом положении, чем когда-либо.

Ранее МИД Ирана вызвал российского посла, чтобы выразить протест из-за заявления Москвы об островах в Персидском заливе.

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