Дания воздержалась от комментариев по заявлению о доступе к «Северным потокам»

Агентство направило запрос во внешнеполитическое ведомство после публикации совместного заявления постпредств Дании, Швеции и Германии при ООН. «Министерство иностранных дел Дании ссылается на формулировки, содержащиеся в письме, и не имеет каких-либо дополнительных комментариев», — подчеркнули в министерстве.