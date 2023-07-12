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Зеленский: Украина никогда не отдаст территории ради членства в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции после саммита НАТО заявил, что Украина никогда не обменяет территории и не пойдет на заморозку конфликта с Россией ради членства в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский высказался о возможности обмена территорий на членство в НАТО
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«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт», — указал президент Украины в ответ на соответствующий вопрос журналиста о возможном варианте вступления страны в НАТО.

Также Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до вступления в НАТО. Он отметил, что вопрос о размещении на Украине польских войск «никто не поднимает», так как в этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни Киев.

Члены НАТО посоветовали Зеленскому остыть после вспышки

При этом стало известно, что лидеры стран НАТО на общем ужине с Зеленским в Вильнюсе призвали его остыть после его громких заявлений в адрес альянса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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