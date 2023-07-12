Перевезенные в США афганцы находятся в центрах содержания под стражей

Беженцы из Афганистана содержатся в США в особых центрах, напоминающих тюрьмы, пишет обозреватель Брайан Осгуд в статье для телеканала Al Jazeera.

По его словам, беженцам из Афганистана очень сложно найти убежище в США.

К примеру, рассказал автор статьи, муж и жена, сотрудники проамериканского правительства Афганистана, не смогли покинуть страну вместе с другими афганцами.

Семейная пара продала все свое имущество за бесценок и направилась в США через Центральную и Южную Америку. По дороге беженцы в силу ряда обстоятельств, в том числе криминальных, утратили то, что чудом удалось сохранить при отъезде из Афганистана.

В Соединенных Штатах они не получили ни помощи, ни поддержки, заметил обозреватель. Их, вместе с другими мигрантами, направили в центр содержания беженцев.

По его данным, в центре, рассчитанном на 20 человек, они находятся уже 6 месяцев.

«Мы думали, что наши проблемы решены, что мы избежали опасности тюремного заключения и пыток в Афганистане. Мы не знали, что подобное ждет нас в Соединенных Штатах», - рассказал журналисту бывший правительственный чиновник.