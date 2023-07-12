Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон, невзирая на обвинения Тегерана западными странами в поставках России БПЛА и дестабилизации ситуации в мире, отказался назвать Иран врагом НАТО. Его слова приводит RT.

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе у Макрона спросили, означают ли многочисленные обвинения в адрес Ирана, что Тегеран стал противником альянса.

«Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой», — ответил он.