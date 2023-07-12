Гутерриш направил Путину письмо по зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо по поводу зерновой сделки, рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА «Новости».

Дюжаррик пояснил, что в рамках продолжающихся усилий по реализации основных условий, прописанных в соглашении, генсек направил президенту России официальное письмо.

В послании, уточнил чиновник, содержатся предложения, нацеленные на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу.

Генсек ООН, подчеркнул Дюжаррик, готов к дальнейшему взаимодействию с Россией по своим предложениям по зерновой сделке.