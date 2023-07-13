Столтенберг заявил о заинтересованности НАТО территорией Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу SVT заявил, что вся территория Швеции географически представляет интерес для альянса.

Отвечая на вопрос о том, какая именно часть страны представляет особенную важность для НАТО, генсек заявил, что интерес представляет вся Швеция. Кроме того, Столтенберг выразил уверенность, что королевство в скором времени станет членом альянса и «внесет значительный вклад» в его работу.

«У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море», — отметил он.