Столтенберг заявил о заинтересованности НАТО территорией Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу SVT заявил, что вся территория Швеции географически представляет интерес для альянса.
Отвечая на вопрос о том, какая именно часть страны представляет особенную важность для НАТО, генсек заявил, что интерес представляет вся Швеция. Кроме того, Столтенберг выразил уверенность, что королевство в скором времени станет членом альянса и «внесет значительный вклад» в его работу.
«У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море», — отметил он.
На фоне украинского конфликта в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом блока. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на прием Швеции в альянс только 11 июля.