Байден заявил, что Украину могут принять в НАТО за 1 час 20 минут

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский выступили перед журналистами по завершении двусторонней встречи, состоявшейся в среду,12 июля, на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет ТАСС.

Один из репортеров попросил Байдена рассказать, сколько времени альянсу потребуется на то, чтобы принять Украину в НАТО.

«Час двадцать минут», - шутливо ответил Байден.

Западные политики признают в частных беседах и интервью для СМИ, что Украина не будет принята в НАТО до завершения конфликта. По их словам, даже после окончания противостояния не последует немедленное расширение альянса - на все процедуры потребуются годы.