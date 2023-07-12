Байден заявил, что Украину могут принять в НАТО за 1 час 20 минут

Байден заявил в шутку, что Украину могут принять в НАТО за 1 час 20 минут
Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский выступили перед журналистами по завершении двусторонней встречи, состоявшейся в среду,12 июля, на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет ТАСС.
Один из репортеров попросил Байдена рассказать, сколько времени альянсу потребуется на то, чтобы принять Украину в НАТО.
«Час двадцать минут», - шутливо ответил Байден.
Западные политики признают в частных беседах и интервью для СМИ, что Украина не будет принята в НАТО до завершения конфликта. По их словам, даже после окончания противостояния не последует немедленное расширение альянса - на все процедуры потребуются годы.
Ранее сообщалось, что Зеленский сразу после окончания одного из мероприятий экстренно покинул помещение, в котором оно проходило. Байден побежал вслед за ним, но быстро перешел на спокойный шаг.