В Эстонии автомобиль протаранил статую Свободы с головой Зеленского
В эстонском городе Тырва машина протаранила песчаную статую Свободы с головой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что 76-тонную песчаную скульптуру протаранил 36-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Ford с финскими регистрационными номерами. После случившегося он скрылся с места происшествия, бросив там машину. В ней полицейскими был обнаружен алкоголь, что в свою очередь вызвало подозрение водителя в том, что в момент аварии он находился в нетрезвом виде. В настоящий момент его разыскивают правоохранители.
Песчаный памятник Зеленскому в Тырве поставили в начале февраля. Как сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, скульптура были установлена в созданном местными жителями и посвященном Украине «Парке Свободы».