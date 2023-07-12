В Эстонии автомобиль протаранил статую Свободы с головой Зеленского

Отмечается, что 76-тонную песчаную скульптуру протаранил 36-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Ford с финскими регистрационными номерами. После случившегося он скрылся с места происшествия, бросив там машину. В ней полицейскими был обнаружен алкоголь, что в свою очередь вызвало подозрение водителя в том, что в момент аварии он находился в нетрезвом виде. В настоящий момент его разыскивают правоохранители.