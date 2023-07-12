Наивысший уровень погодной опасности объявлен в 10 итальянских городах

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший уровень опасности в 10 городах страны из-за зноя. Об этом в среду, 12 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

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Красный уровень опасности объявлен в Риме, Риети, Болонье, Кампобассо, Витербо, Латине, Перудже, Пескаре, Флоренции и Фрозиноне. Согласно прогнозам, столбик термометра может подняться до 36 градусов тепла.

Нынешний год уже стал самым теплым в Италии за всю историю метеонаблюдений. Столбик термометра на 0,43 градуса превысил рекордные показатели, передает ТАСС.