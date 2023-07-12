Расследующие ЧП на «Северных потоках» обнаружили новые возможные улики

Специалисты, которые расследуют подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», нашли следы взрывчатки на яхте, предположительно использованной для передвижения исполнителями диверсии. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на письмо европейских дипломатов для СБ ООН.

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«Следы взрывчатых веществ для действий под водой найдены в образцах, взятых с судна в ходе расследования», — сказано в письме.

Отмечается, что следствие пока не сделало вывод о том, причастны ли к произошедшему госструктуры или какое-либо государство в целом. Точный маршрут плавания яхты также не получается определить.

До этого заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за профессиональное расследование диверсий на «Северных потоках».