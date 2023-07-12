МАГАТЭ не нашло мин и взрывчатых веществ на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства атомной энергии не обнаружили на территории Запорожской АЭС признаков наличия мин и взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают осмотр станции, но никаких признаков наличия мин и взрывчатых веществ им найти по-прежнему не удалось.

«Но они все еще ожидают необходимый доступ к крышам третьего и четвертого реакторов», — говорится в тексте.

Напомним, что на Украине активно заявляют, что Россия планирует устроить диверсию на ЗАЭС. РФ в свою очередь выступила с аналогичными обвинениями, но в сторону Киева. В частности, российской стороной было распространено в Совбезе и Генассамблее ООН письмо, в котором Москва просила Запад призвать Украину не проводить диверсии на ЗАЭС.