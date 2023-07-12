Зеленский ожидает начала переговоров по членству Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил с ним возможность начать переговоры по членству Украины в ЕС до конца 2023 года.

«Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, — нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе», — написал президент.

Также 12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия, скорее всего, советует украинцам начать «пить море» на пути в Евросоюз. Так она отреагировала на заявление главы европейского ведомства Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина стремится к вступлению в ЕС с «прекрасной скоростью» и может преуспеть, если продолжит в том же духе.