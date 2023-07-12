Раскрыты обязательства Украины в ответ на гарантии безопасности G7

Украина в ответ на «гарантии безопасности» G7 обязана провести реформы, в том числе в экономической и правовой сферах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместную декларацию «Большой семерки».

Со своей стороны G7 обязались предоставить Украине помощь в области безопасности и военной техники, поддержку дальнейшего разбития оборонно-промышленной базы и инициатив по киберзащите, учения ВСУ и обмен разведданными.

«Взамен Киев должен продолжить реализацию реформ правоохранительной и судебной системы, экономики, госуправления и оборонной сферы», — говорится в декларации.