«Погоня» Байдена за Зеленским попала на видео
Во время саммита НАТО президент США Джо Байден «погнался» за украинским лидером Владимиром Зеленским. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Отмечается, что с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва) проходит крупный ежегодный саммит Североатлантического альянса. Лидеры стран, входящих в организацию, обсуждают ключевые вопросы международной повестки, проводят пресс-конференции и брифинги.
После одной из конференций Зеленский, предположительно недовольный тем, что Украину не приняли в НАТО, поворачивается на сцене и быстрым шагом уходит с нее.
За ним следует Байден и другие главы государств и правительств стран НАТО. Повернувшись вслед за украинским коллегой, американский президент бежит несколько шагов и затем уже спокойно идет.
Напомним, что для Байдена экстравагантное покидание любых площадок, будь то самолет или сцена, стало практически нормой. Он периодически падает, бежит, жмет руки невидимым собеседникам, обращается к умершим коллегам.