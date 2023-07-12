В Карабахе сообщили о критической нехватке продуктов и средств первой помощи

Нехватка продуктов питания и средств первой помощи в контролируемой армянами части Нагорного Карабаха стала критической. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян, пишет Armenpress.

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По словам правозащитника, уже более месяца жители республики полностью отрезаны от поставок гуманитарной помощи, которые осуществлялись миротворцами по земле. Азербайджанские военные продолжают блокаду Лачинского коридора и отказываются пропускать любой транспорт, в том числе грузовики ВС России и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

«Намеренный и тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, наложенный Азербайджаном с 15 июня, угрожает жизни 120 тысяч жителей Арцаха», — заявил Степанян.

Он также назвал действия Баку геноцидом и призвал МККК «зажечь красную кнопку», чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе.

Лачинский коридор пролегает от границ Армении к Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Для армян, проживающих в зоне боевых действий, это единственный путь, который позволял им попасть домой, минуя территории, контролируемые азербайджанскими войсками.