Зеленский обозначил приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО, которые проходят в среду, 12 июля. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, приоритетными темами переговоров были новые пакеты военной помощи, приглашение республики в Североатлантический альянс, а также гарантии безопасности на пути ко вступлению в военный блок.
Ранее Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО хорошими, но не идеальными, поскольку Украину не пригласили вступить в альянс. При этом он обозначил, что в стране понимают невозможность вступления в НАТО во время вооруженного конфликта.
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