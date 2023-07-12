Байден: все участники Совета НАТО - Украина поддержали принятие Киева в альянс

Байден заявил, что все участники Совета НАТО - Украина поддержали принятие Киева в альянс
Все участники заседания Совета НАТО - Украина высказались за принятия Киева в альянс. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая после завершения первого заседания совета в среду в Вильнюсе.
"Мы только что завершили первое заседание Совета НАТО - Украина. И все союзники согласились с тем, что будущее Украины - в НАТО. Это не стало неожиданностью ни для кого из нас", - сказал глава американской администрации.
"Надеюсь, это не стало неожиданностью и для вас, г-н президент", - добавил Байден, обращаясь к находившемуся рядом с ним лидеру Украины Владимиру Зеленскому.
"Все союзники согласились отменить требование Плана действий по членству для Украины и создать путь для членства [Киева в Североатлантическом альянсе], пока Украина продолжает добиваться прогресса в необходимых реформах. Однако мы не ждем завершения этого процесса, чтобы принять на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", - отметил хозяин Белого дома.
"Участники G7 сегодня принимают совместную декларацию поддержки Украины, чтобы ясно дать понять: наша поддержка будет продолжаться в долгосрочной перспективе в будущем", - добавил Байден.