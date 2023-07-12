Байден: в НАТО договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны
Страны НАТО договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны «на суше, в воздухе и море», заявил президент США Джо Байден.
«Мы намерены помочь Украине выстроить сильную, мощную систему обороны на суше, в воздухе и морском пространстве, которая будет выступать в качестве инструмента стабильности в регионе и сдерживать любые новые угрозы», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, по словам Байдена, лидеры G7 договорились обеспечивать Украине необходимые ей гарантии безопасности.