Лондон поддержал требование Киева предоставить четкие сроки вступления в НАТО

Украина права в своем требовании предоставить четки сроки по вступлению в НАТО . С таким заявлением выступил на полях саммита НАТО министр обороны Великобритании Бен Уоллес . Трансляция его выступления доступна на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Украина абсолютно права, оказывая на нас давление по поводу того, когда должны появиться сроки для ее присоединения», — заявил глава британского оборонного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на Украине есть понимание невозможности присоединиться к военно-политическому блоку до завершения боевых действий. Зеленский также отметил, что на встрече с представителями стран НАТО прозвучали важные сигналы, подтверждающие перспективу вступления республики в альянс.