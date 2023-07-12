«Мы не Amazon»: глава Минобороны Британии о требованиях Украины по оружию

По словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, киевскому режиму следует быть благодарным Западу за предоставленную помощь. Об этом пишет газета Guardian.

Он отметил, что если Украина просит другие страны передать ей оружие, то они должны выразить хотя бы небольшую благодарность. Уоллес также упомянул, что в прошлом году киевские власти представили ему список необходимого оружия для своей армии.

«Знаете, мы не Amazon, я говорил им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список», – заявил британский министр.

Ранее Владимир Зеленский также говорил о нехватке определенного оружия у украинских вооруженных сил.