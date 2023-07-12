$90.50-0.9999.68-0.74

Зеленский прокомментировал создание Совета Украина-НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Совет Украина-НАТО является инструментом интеграции, а не просто участия. Так он прокомментировал его создание в Twitter.

Зеленский прокомментировал создание Совета Украина-НАТО
© Lenta.ru

«Совет Украина-НАТО — это не инструмент просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам ощущение, что мы будем в составе альянса», — высказался президент страны.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что после окончания конфликта Украина станет членом НАТО. Киев будет делать все необходимое для вступления в альянс, добавил он.

3
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости