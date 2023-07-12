В США предсказали войну в случае вступления Украины в НАТО

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что вступление Украины в НАТО сейчас означало бы войну Североатлантического альянса и Соединенных Штатов с Россией. Его слова приводит телеканал CNN.

«Альянс будет находиться в состоянии войны с РФ, если Украина присоединится к нему сейчас», — заявил Салливан.

По его словам, это и является ключевой причиной того, что НАТО не готова принять Украину на грядущем саммите военно-политического блока 11–12 июля в Вильнюсе.

До этого Салливан говорил, что отсутствие решения саммита Североатлантического альянса, который проходит в Литве, о приеме Украины в состав блока, связано с украинским конфликтом. По его словам, такой шаг создал бы определенные риски для НАТО.