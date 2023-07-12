Белый дом объяснил, почему НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины
Члены НАТО не предоставили точную формулу вступления Украины в альянс, поскольку украинский конфликт «динамичен». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не установили какой-то четкой формулы, потому что войны носят динамичный характер. Ситуация динамичная. НАТО нужно сохранять гибкость», — сказал он.
Помощник главы США подчеркнул, что альянс тесно работает с Украиной, чтобы определить, когда в будущем появится возможность принять Киев в НАТО.
Напомним, что ранее члены стран НАТО одобрили пакет многолетней поддержки Украины, включающий план поддержки для совместимости с блоком, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству. Генсек блока Йенс Столтенберг заявлял, что лидеры стран альянса подтвердили намерение Киева войти в состав, когда для этого будут выполнены необходимые условия.