Члены НАТО не предоставили точную формулу вступления Украины в альянс, поскольку украинский конфликт «динамичен». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не установили какой-то четкой формулы, потому что войны носят динамичный характер. Ситуация динамичная. НАТО нужно сохранять гибкость», — сказал он.

Помощник главы США подчеркнул, что альянс тесно работает с Украиной, чтобы определить, когда в будущем появится возможность принять Киев в НАТО.