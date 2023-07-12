Зеленский заявил, что не будет убеждать Байдена принять Украину в НАТО

"Я не собираюсь находить аргументы для того, чтобы президент Байден видел нас в НАТО. И я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность востока европейского континента, восточного фланга НАТО. Я так считаю, что мы не меньше нужны НАТО", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом перед первым заседанием Совета Украина - НАТО.