Зеленский обсудит поставку Украине оружия дальнего действия с Байденом
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудит поставку Украине оружия дальнего радиуса действия с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Киеву необходимо это вооружение. Зеленский добавил, что затронет вопрос об оружии дальнего действия на переговорах с Байденом. Кроме того, президент Украины поблагодарил лидера США за решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы.
Ранее Зеленский рассказал, что украинская армия намерена применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. До этого министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что полученные от США снаряды будут использованы только за пределами городов и других населенных пунктов.
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