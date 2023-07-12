Зеленский обсудит поставку Украине оружия дальнего действия с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудит поставку Украине оружия дальнего радиуса действия с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Киеву необходимо это вооружение. Зеленский добавил, что затронет вопрос об оружии дальнего действия на переговорах с Байденом. Кроме того, президент Украины поблагодарил лидера США за решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы.