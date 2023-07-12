Ультраправую молодежь Германии признали экстремистами

Управление по защите конституции в земле Бранденбург признало молодежную организацию ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как занимающуюся экстремистской деятельностью. Об этом сообщает издание Focus.

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Ведомство сочло доказанным экстремизм в рядах организации Junge Alternative. При этом ужесточение ее оценки не подразумевает запрет или ограничение деятельности.

Подозрения в экстремизме в адрес молодежи партии АдГ выдвигались с 2019 года. Управление по защите конституции ФРГ неоднократно обнаруживало «нарушения основ свободного демократического строя», поясняется изданием. В апреле текущего года Федеральное управление по защите конституции также признало Junge Alternative экстремистским движением, однако не усмотрело в этом угрозы безопасности в стране.

По данным ведомства, в Junge Alternative экстремистами на 2022 год считались 90 человек, а во всей АдГ — 730 человек.