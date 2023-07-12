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Столтенберг заявил, что страны не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО

Отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО, как это было с комиссией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг заявил, что страны не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО
© globallookpress.com

"Я буду председательствовать в Совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии", - сказал Столтенберг.

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