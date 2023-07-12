Столтенберг заявил, что страны не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО

Отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО, как это было с комиссией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским .

"Я буду председательствовать в Совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии", - сказал Столтенберг.