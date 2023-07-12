Обзор иноСМИ: смертоносное оружие РФ и условие Эрдогана по принятию Швеции в НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США рассмотрят поставки оружия Греции в противовес уступкам Турции

Видео дня

Администрация президента США Джо Байдена предложила предоставить Греции тактическое оружие на фоне опасений в Конгрессе, что Турция (давний соперник, но в то же время член НАТО) получит слишком много уступок в обмен на поддержку заявки Швеции в альянс. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного американского сенатора-демократа.

Такая идея была предложена на фоне саммита НАТО в Вильнюсе и попыток США убедить Турцию как можно скорее одобрить заявку Швеции. Таким способом американская администрация пытается снизить обеспокоенность тех членов Конгресса, которые считают, что «нарушение прав человека в Турции и ряд других проблем» не позволяют вести переговоры с Анкарой, отмечет AP. Турция запросила у США 40 новых F-16, а также комплекты для модернизации существующего парка. Главным противником продажи истребителей Анкаре стал глава комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес. Агентство отмечает, что тактическое оружие помогло бы Греции застраховаться от возможного будущего турецкого вторжения, это предложение призвано переубедить Менендеса и его сторонников.

В США рассказали о смертоносных дронах-камикадзе России

Арсенал смертоносных дронов-камикадзе способен замедлить наступление Украины, пишет Майя Карлин в своей статье для американского портала 19FortyFive. Она отмечает, что и Москва, и Киев использовали различные беспилотники в ходе боевых действий, а недавний всплеск использования дронов-камикадзе демонстрирует, что это оружие стало предпочтительным инструментом для российских войск.

Эти дроны дают возможность наносить удары на больших расстояниях, они имеют дальность полета в несколько тысяч километров, оснащены взрывчаткой и являются «смертоносным компонентом военной стратегии». К тому же они просты в эксплуатации и очень недороги, подчеркнула Карлин.

Турция дала Западу два месяца на выполнение своих условий

На саммите НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился «как можно скорее» направить в турецкий парламент бумаги для одобрения заявки Швеции, но это не означает, что Анкара в итоге позволит принять Стокгольм в НАТО, пишет Yeni Şafak. Парламент Турции уходит на каникулы 15 июля и возобновит свою работу только 15 октября.

Это означает, что у Швеции есть два с половиной месяца, чтобы выполнить «домашнее задание» по борьбе с Рабочей партией Курдистана (в Анкаре ее считают террористической), а у ЕС и США - выполнить свои обещания Турции. Если окажется, что обещания не выполняются, двери в НАТО останутся закрытыми для Швеции, подчеркивает издание. Среди условий, обозначенных Турцией, - поставки новых F-16, визовая либерализация с ЕС, обновление Соглашения о Таможенном союзе, отмена «явных и неявных эмбарго» и сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«Колокол вот-вот прозвонит по консульству России на Аландах»

Россия объявила о высылке девяти финских дипломатов и закрытии финского консульства в Санкт-Петербурге в ответ на высылку российских дипломатов Финляндией. И президент Саули Ниинистё, и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что Хельсинки готовит контрмеры. По версии Iltalehti, речь может идти о закрытии консульства России на Аландских островах.

Российское диппредставительство на Аландах открыли в 1940 году на основании мирного договора СССР и Финляндии. Многие финские политики ранее призвали закрыть консульство, назвав его пережитком прошлого. Iltalehti подчеркивает, что закрытие консульство на Аландах было бы смелым и правильным шагом. Вступившая в НАТО Финляндия не должна позволять России иметь «бдительное око» в регионе рядом с судоходными путями и телекоммуникационными соединениями, считает газета.

«Европа со скрипом пытается возродить обрабатывающую промышленность»

В 2012 году ЕС поставил перед собой цель увеличить долю добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в ВВП до 20 процентов к 2020 году, но достигнуть ее так и не удалось, пишет китайская газета «Жэньминь жибао». Сунь Яньхун, исследователь из Европейского института Китайской академии социальных наук, рассказал, что обрабатывающая промышленность ЕС столкнулась с серией проблем Во-первых, серьезно пострадал энергоемкий сектор. К концу сентября 2022-го производственные мощности энергоемких отраслей, таких как алюминий, цинк, сталь и химическая промышленность в ЕС, сократились почти вдвое из-за приостановки или перемещения производства. Обанкротилась группа малых и средних производственных компаний. Кроме того, инфляция в Европе по-прежнему высока.