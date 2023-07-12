Министра финансов Финляндии обвинили в расистских оскорблениях

СМИ обвинили финского министра финансов, председателя партии «Истинные финны» Риикку Пурру в расизме: в нескольких изданиях появились материалы, в которых утверждается, что политик писала расистские комментарии в соцсетях. Об этом сообщает The Guardian.

Комментарии, сделанные пользователем под ником riikka, включали расовые оскорбления и угрозы насилием.

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Пурра, чья националистическая антииммигрантская партия заняла второе место на апрельских выборах и получила девять постов в правительстве, заявила, что не собирается уходить в отставку.

В одном из комментариев riikka от 2008 года говорилось, что чернокожие «продают пиратские Vuitton» в Барселоне, куда Пурра, в то время научный сотрудник Университета Турку, приехала на научную конференцию.

В другом посте riikka спрашивала, «хочется ли кому-нибудь в Хельсинки плевать на нищих и бить чернокожих детей». В посте от января 2008 года говорилось: «Я полна ненависти и чистой ярости… Что ты делаешь с моей психикой, ислам?».

В сентябре 2008-го riikka написала о стычке с группой молодых иммигрантов: «Если бы мне дали пистолет, в электричке были бы трупы, я вас уверяю».

В своих комментариях riikka описывала цвет кожи людей, используя оскорбления.

Финские СМИ сопоставили передвижения и биографические данные Пурры с постами riikka. Политик признала, что комментировала блог, запрещенный в 2012 году за разжигание ненависти, и другие форумы под разными никами, но не подтвердила, что именно она писала под ником riikka.

Позже министр заявила, что осуждает насилие, но не жалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла».

«Я прошу прощения за глупые комментарии в социальных сетях, сделанные 15 лет назад, а также за причиненный ими вред и вызванное объяснимое негодование. Я не идеальный человек, я совершала ошибки», - заявила Пурра.

Она выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту министра, добавив, что политика ее партии «основана не на экстремизме, расизме или дискриминации, а на преследовании интересов Финляндии и финнов».

Ранее в СМИ появилась фотография высокопоставленного члена финской Социал-демократической партии Антти Линдтмана с группой обнаженных молодых людей, некоторые из которых показывали нацистское приветствие. Линдтман сказал, что сожалеет об этом, добавив, что фотография была сделана в старшей школе, сам он не показывал этот жест и никогда не симпатизировал нацистам.